A 21ª rodada do Campeonato Alemão reserva um dos confrontos mais aguardados da temporada 2025/26. Neste domingo, 8 de fevereiro, o líder Bayern de Munique recebe o Hoffenheim na Allianz Arena. A bola rola às 13h30 (horário de Brasília) em um duelo direto na parte mais alta da tabela, colocando frente a frente a consistência dos bávaros contra a ascensão meteórica dos visitantes.

Expectativas para o confronto de gigantes

O duelo é tratado pela imprensa local como o ponto alto da rodada. Sob o comando de Vincent Kompany, o Bayern busca manter a regularidade impressionante que lhe conferiu uma vantagem confortável na liderança. O técnico belga tem reforçado a necessidade de foco total para evitar tropeços, encarando cada jogo como uma final para assegurar o título antecipado.

Do outro lado, o Hoffenheim vive uma temporada histórica. Após lutar contra o rebaixamento na edição anterior, o time passou por uma transformação sob a gestão de Christian Ilzer. Elogiado por um futebol sólido e eficiente, o clube solidificou-se como candidato a uma vaga na próxima Champions League, tornando o jogo contra o líder um teste definitivo para suas ambições.

Bávaros defendem a liderança isolada

O Bayern de Munique entra em campo mantendo sua hegemonia habitual, ocupando a primeira colocação com 51 pontos. A campanha é sólida: em 20 jogos, foram 16 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Apesar da liderança folgada, o time busca reafirmar sua dominância em casa. Vencer na Allianz Arena é fundamental para manter a distância segura de 11 pontos para o segundo colocado e frear qualquer ímpeto dos rivais diretos.

Visitantes vivem fase espetacular

O Hoffenheim chega a Munique vivendo seu melhor momento na competição. Ocupando a terceira posição com 42 pontos, a equipe vem de uma impressionante sequência de cinco vitórias consecutivas. Com 13 triunfos na temporada, o time visitante busca surpreender o gigante alemão para reduzir a diferença para o líder e se consolidar ainda mais no G-4, garantindo acesso direto à fase de grupos da principal competição europeia.

Onde assistir Bayern de Munique x Hoffenheim

Para os torcedores que desejam acompanhar este grande duelo da Bundesliga, a transmissão no Brasil está confirmada através do aplicativo OneFootball. A partida promete ser um teste de fogo para as ambições de ambas as equipes na reta final da temporada.