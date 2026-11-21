O Lyon conquistou uma vitória importante na tarde deste sábado (21) ao superar o Lille por 1 a 0, na Decathlon Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Francês. O único gol da partida foi marcado por Mads Bidstrup, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, os visitantes encurtaram a distância para os donos da casa na tabela de classificação, embolando a disputa pelas primeiras posições.

Vantagem construída na etapa inicial

O confronto começou com as duas equipes buscando o controle no esquema 4-3-3. O Lyon, que terminou a partida com ligeira vantagem na posse de bola (52%), conseguiu ser efetivo na reta final do primeiro tempo. Aos 40 minutos, Mads Bidstrup balançou as redes para colocar os visitantes em vantagem. O cenário quase ficou ainda mais favorável ao Lyon dois minutos depois, quando a equipe chegou a marcar novamente, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado.

Equilíbrio e defesas garantem o placar

Na segunda etapa, o técnico Davide Ancelotti promoveu diversas alterações no Lille para buscar o empate, acionando nomes como Ayase Ueda e Olivier Giroud. Os donos da casa finalizaram mais ao longo do jogo (14 contra 9), mas esbarraram na atuação do goleiro Greif, que terminou a partida com cinco defesas. Do outro lado, o goleiro Özer também trabalhou bem, registrando o mesmo número de intervenções para evitar que o Lyon ampliasse. O jogo seguiu tenso até o fim, com o único cartão da partida saindo aos 48 minutos do segundo tempo: amarelo para Corentin Tolisso, do Lyon.

Situação na tabela e próximos compromissos

A vitória fora de casa leva o Lyon aos 20 pontos, ocupando agora a 4ª colocação. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo torneio. Já o Lille permanece na 2ª posição com 21 pontos, sofrendo sua primeira derrota na sequência recente de cinco partidas na competição (duas vitórias, dois empates e um revés).

O Lille volta a campo na quarta-feira (25), contra o Bayern de Munique, pela UEFA Champions League. O Lyon joga na quinta-feira (26), contra o Lillestrom, pela UEFA Europa League.