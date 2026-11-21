O Brest garantiu uma vitória dramática por 1 a 0 sobre o Strasbourg na tarde deste sábado, no estádio La Meinau, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Francês. O confronto foi decidido por um gol na primeira etapa e um desfecho tenso nos acréscimos, quando os donos da casa desperdiçaram a chance do empate em uma cobrança de pênalti. Com o resultado, os visitantes chegam a 18 pontos e ocupam a 6ª colocação, enquanto o time mandante estaciona nos 10 pontos, no 15º lugar da tabela.

Eficiência visitante e volume mandante

O placar foi movimentado aos 22 minutos do primeiro tempo. Joseph Nonge deu a assistência para Noah Edjouma balançar as redes e colocar o Brest em vantagem. A partir daí, o cenário do jogo foi marcado pela posse de bola do Strasbourg, que terminou a partida com 69% de controle. Apesar do volume, os donos da casa esbarraram na atuação do goleiro Selvik, que viu sua equipe ser atacada e terminou o jogo com cinco defesas realizadas nas cinco finalizações certas do adversário. O Brest, mesmo com menos posse, arriscou 16 finalizações totais, acertando o alvo duas vezes e exigindo uma defesa do goleiro Jörgensen.

Pênalti no fim e alívio para o Brest

A reta final do confronto reservou o momento de maior tensão. Aos 91 minutos, o VAR entrou em ação e confirmou um pênalti a favor do Strasbourg. Aos 95 minutos, Martial Godo foi para a cobrança, mas desperdiçou a oportunidade, selando a vitória dos visitantes. O duelo também foi marcado por advertências da arbitragem, terminando com quatro cartões amarelos para o Strasbourg (Dario Essugo, Vitor Matos, Sebastian Nanasi e Diogo Sousa) e dois para o Brest (Lucas Tousart e Lachuer).

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Sequência e próximos compromissos

A vitória consolida o bom momento do Brest no Campeonato Francês. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco rodadas da competição. Já o Strasbourg vive situação oposta, acumulando quatro derrotas e apenas uma vitória no mesmo recorte. As duas equipes voltam a campo na próxima semana pelo Campeonato Francês. Na sexta-feira, 27/11, o Brest recebe o Paris FC. No dia seguinte, sábado, 28/11, o Strasbourg visita o Le Havre.