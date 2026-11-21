O Lens empatou com o Toulouse por 1 a 1 na tarde deste sábado, no estádio Félix-Bollaert, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Francês. Os visitantes saíram na frente na reta final do primeiro tempo, mas os donos da casa buscaram a igualdade logo no início da etapa complementar. O resultado mantém as duas equipes coladas no meio da tabela de classificação.

Vantagem visitante e resposta rápida

Atuando em seus domínios sob o comando do técnico Digard, o Lens controlou as ações com 60% de posse de bola e foi a equipe que mais tentou o gol, registrando 20 finalizações totais contra apenas nove do adversário. No entanto, quem abriu o placar foi o Toulouse. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Jacen Russell-Rowe balançou as redes para colocar os visitantes em vantagem. A desvantagem no marcador durou pouco tempo após o intervalo. Logo aos dois minutos do segundo tempo, Michaël Cuisance marcou para o Lens e decretou o empate. Após o gol, os dois treinadores promoveram diversas substituições para tentar mudar o panorama da partida, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Cenário na tabela e próximos passos

Com o resultado, o Lens chega aos 14 pontos e ocupa a 11ª colocação no Campeonato Francês. O Toulouse, que também foi a 14 pontos, aparece logo atrás, no 12º lugar. Contando este jogo, o balanço recente do Lens na competição é de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. Já o Toulouse soma duas vitórias, dois empates e uma derrota no mesmo recorte. O Lens volta a campo nesta terça-feira (24/11) para enfrentar o RB Leipzig, pela UEFA Champions League. Pelo Campeonato Francês, o próximo desafio será no sábado (28/11), contra o Angers. O Toulouse, por sua vez, terá a semana livre e joga no domingo (29/11) diante do Rennes, pelo torneio nacional.