O Olympique de Marseille conquistou a quinta vitória consecutiva no Campeonato Francês 2026/27 ao superar o Lens por 2 a 1, na tarde deste domingo, 8, no estádio Félix-Bollaert.

Em partida válida pela 10ª rodada, os visitantes saíram na frente cedo, cederam o empate, mas garantiram o triunfo na reta final com um gol de Keyliane Abdallah, que havia acabado de sair do banco de reservas.

Início movimentado e empate

Sob o comando do técnico Bruno Genesio e atuando no esquema 4-2-3-1, o Olympique de Marseille tomou a iniciativa e abriu o placar logo aos dois minutos do primeiro tempo, com Amine Gouiri.

Apesar de ter menos posse de bola no confronto (41% contra 59%), o Lens, armado por Yannick Cahuzac no 3-4-2-1, conseguiu responder ainda na etapa inicial. Aos 20 minutos, Florian Sotoca deu a assistência para Florian Thauvin balançar as redes e deixar tudo igual antes do intervalo.

Substituição decisiva na reta final

O segundo tempo caminhava para a igualdade até as mexidas dos treinadores. Aos 33 minutos da etapa final, Bruno Genesio promoveu a entrada de Keyliane Abdallah no lugar de Amine Harit. A alteração surtiu efeito rápido: apenas quatro minutos depois, aos 37 minutos, Abdallah marcou o segundo gol do Olympique, definindo o placar.

O jogo, que terminou com 16 finalizações dos visitantes contra 13 dos donos da casa, teve três cartões amarelos aplicados: Yassine Titraoui foi advertido pelo Lens, enquanto Amine Gouiri e o goleiro Jeffrey De Lange receberam o cartão pela equipe de Marselha.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Olympique de Marseille chega a 18 pontos e ocupa a 4ª colocação na tabela de classificação. Contando este jogo, são cinco vitórias nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Já o Lens, que conheceu sua segunda derrota seguida na liga, permanece no 11º lugar, com 13 pontos.

O Lens volta a campo no dia 21, contra o Toulouse, pelo Campeonato Francês, e depois visita o RB Leipzig no dia 24, pela Uefa Champions League. O Olympique joga no dia 22, em casa contra o Le Mans, pela liga nacional, e no dia 26, recebe o Levski Sofia pela Uefa Europa League.