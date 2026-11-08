O Lorient venceu o Le Havre por 2 a 0 neste domingo, 8, no estádio Océane, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Francês 2026/27. Mesmo jogando fora de casa e suportando um alto volume de finalizações do adversário, a equipe visitante mostrou eficiência para construir o placar e agravar a situação dos mandantes na competição.

Eficiência visitante e gol cedo

O confronto começou com as duas equipes alinhadas no esquema 3-4-2-1, mas foi o Lorient quem aproveitou a oportunidade. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Isaak Touré abriu o placar após receber assistência de Arsène Kouassi.

Atrás no marcador, o Le Havre passou a ditar o ritmo ofensivo da partida. Os donos da casa terminaram o jogo com 54% de posse de bola e 21 finalizações no total, contra apenas sete do Lorient. No entanto, o time esbarrou na atuação do goleiro Mvogo, que viu sua equipe ser atacada, mas trabalhou bem ao registrar cinco defesas ao longo do duelo.

VAR anula empate e Lorient liquida no fim

No segundo tempo, o Le Havre chegou a balançar as redes aos 59 minutos, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado.

O técnico Jair Karam promoveu diversas substituições na reta final para tentar buscar a igualdade, enquanto o Lorient se defendia e recebia cartões amarelos com Souleymane Faye e Noah Cadiou.

Já nos acréscimos, aos 95 minutos, os visitantes deram o golpe final: Mamadou Kone, que havia entrado no decorrer da etapa complementar, deu a assistência para Jean-Victor Makengo marcar o segundo gol e fechar o placar.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Lorient chega a 15 pontos e ocupa a 10ª colocação na tabela. Já o Le Havre segue estacionado nos dois pontos, na 18ª posição. Contando este jogo, a equipe mandante amarga uma dura sequência de cinco derrotas consecutivas no campeonato.

O Le Havre volta a campo no dia 20, para enfrentar o Troyes, fora de casa. O Lorient joga no dia 22, quando recebe o Rennes. Ambos os compromissos são válidos pelo Campeonato Francês.