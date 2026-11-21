O Paris Saint-Germain venceu o Nice por 3 a 2 neste sábado, 21, no estádio Allianz Riviera, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Francês. Os donos da casa saíram na frente logo no início, mas a equipe visitante respondeu com dois gols em um intervalo de dois minutos ainda no primeiro tempo para virar o placar.

Com o resultado, o PSG sustenta a primeira colocação do torneio, enquanto o Nice permanece no meio da tabela.

Susto inicial e virada relâmpago

O confronto começou favorável ao Nice, que abriu o placar aos 8 minutos com Mohamed Amoura, aproveitando assistência de Jonathan Clauss. O Paris Saint-Germain, no entanto, não demorou a reagir e passou a ditar o ritmo do jogo.

Aos 27 minutos, o VAR entrou em ação e um pênalti foi confirmado a favor dos visitantes. Senny Mayulu foi para a cobrança aos 31 minutos e converteu, empatando o duelo. A virada veio de forma imediata: aos 32 minutos, Désiré Doue marcou o segundo gol parisiense após passe de Achraf Hakimi.

Controle, revisão do VAR e gols na reta final

No segundo tempo, o Paris Saint-Germain consolidou seu domínio, terminando a partida com 64% de posse de bola e 14 finalizações no total, contra apenas quatro do adversário. Aos 65 minutos, um lance de pênalti para o Paris Saint-Germain foi revisado pelo VAR, e a decisão foi de que não houve pênalti.

A etapa complementar também registrou os únicos cartões do jogo, com amarelos para Hicham Boudaoui e Alidu Seidu, ambos do Nice.

As substituições promovidas pelo técnico Luis Enrique surtiram efeito na reta final. Aos 85 minutos, Ferrán Torres marcou o terceiro gol do PSG, contando com a assistência de Ousmane Dembélé. Nos acréscimos, aos 95 minutos, o Nice conseguiu descontar com Ali Abdi, novamente com passe de Jonathan Clauss, fechando o placar.

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Exigidos durante o confronto, o goleiro Diouf, do Nice, terminou com duas defesas, enquanto Safonov, do PSG, fez uma.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Paris Saint-Germain chega a 26 pontos e segue firme como 1º colocado do Campeonato Francês. Contando este jogo, a equipe soma cinco vitórias nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Nice, que tinha 17 pontos antes do jogo, permanece com a mesma pontuação e ocupa o 6º lugar, registrando um balanço de três vitórias e duas derrotas em sua sequência recente no torneio.

O Paris Saint-Germain volta a campo na quarta-feira, 25, contra a Roma, que goleou o Parma, pela Uefa Champions League. O Nice joga no próximo sábado, 28, quando enfrenta o Troyes, pelo Campeonato Francês.