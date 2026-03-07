Em um embate de realidades opostas na tabela, o Lens recebe o Metz neste domingo, 8. O confronto, válido pela 25ª rodada do Campeonato Francês, será disputado no Stade Bollaert-Delelis, às 11h (de Brasília). Enquanto os mandantes buscam consolidar sua posição no topo, os visitantes jogam a vida contra o rebaixamento.

Lens busca recuperação na caça ao líder

O Lens entra em campo defendendo a vice-liderança da Ligue 1 e com a pressão de conquistar os três pontos em casa. Com uma campanha sólida de 53 pontos, fruto de 17 vitórias, dois empates e cinco derrotas, a equipe se estabeleceu como a principal perseguidora do PSG, líder da competição.

No entanto, o momento recente exige atenção. Após uma sequência positiva de três vitórias, o time oscilou nas últimas duas rodadas, registrando uma derrota e um empate. Jogando diante de sua torcida, a expectativa é de uma postura ofensiva desde os minutos iniciais para retomar o caminho das vitórias e garantir vaga direta na próxima Liga dos Campeões.

Metz em situação dramática

Do outro lado, o cenário é crítico. O Metz ocupa a 18ª e última colocação, amargando a lanterna do campeonato com apenas 13 pontos. A campanha reflete as dificuldades da equipe na temporada: são apenas três vitórias, quatro empates e 17 derrotas. A fase atual agrava a situação, com quatro reveses nos últimos cinco jogos.

Para o Metz, cada rodada tornou-se uma final na luta pela sobrevivência na elite do futebol francês. Enfrentar o vice-líder fora de casa é uma missão complexa, mas pontuar é essencial para manter viva a esperança de escapar da queda para a Ligue 2.

Onde assistir

O duelo coloca frente a frente o segundo melhor ataque contra uma das defesas mais vazadas da competição. Para os torcedores que desejam acompanhar o jogo, a transmissão será realizada pela CazéTV, no YouTube, e pelo serviço de streaming Prime Video.