Em um confronto direto na parte de baixo da tabela, Botafogo e São Paulo empataram por 1 a 1 na noite desta segunda-feira, 23, no estádio Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida marcada por tensão, defesas importantes dos dois goleiros e duas expulsões nos acréscimos, o Tricolor saiu na frente com Pedro Lima, mas viu Tiquinho Soares garantir a igualdade para os donos da casa na reta final.

Vantagem tricolor no primeiro tempo

O jogo começou com o Botafogo ensaiando uma pressão e finalizando com Ziyech e Tiquinho Soares, que parou em boa defesa de Rafael aos 16 minutos. Apesar de ter menos posse de bola (terminou o jogo com 43%), o São Paulo levava perigo nos contra-ataques e exigia trabalho de Gabriel Batista, que fez boas intervenções em chutes de Luciano e Pablo Maia. Aos 28 minutos, a eficiência visitante falou mais alto: Luciano encontrou um ótimo passe do meio de campo para Pedro Lima, que apareceu livre no ataque e tocou no canto esquerdo para abrir o placar.

Pressão alvinegra e empate no fim

Na segunda etapa, o cenário de ataque contra defesa se intensificou. O Botafogo, que somou 23 finalizações no total da partida contra 13 do adversário, esbarrava na forte marcação paulista. O São Paulo quase ampliou aos 16 minutos, quando Calleri cabeceou, Gabriel Batista espalmou para a trave e, no rebote, o goleiro defendeu o chute de Bobadilla. Com as alterações do técnico Tite, o time carioca aumentou o volume ofensivo. Aos 36 minutos, a insistência deu resultado: Álvaro Montoro, que havia entrado no decorrer da etapa, chutou de fora da área, Rafael foi buscar no canto esquerdo, mas Tiquinho Soares aproveitou o rebote e mandou para a rede, empatando o duelo.

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Acréscimos caóticos e expulsões

Os minutos finais no Engenhão foram de muita tensão e pouca bola rolando. Aos 47 minutos do segundo tempo, Marçal acertou uma cotovelada em Calleri em disputa de bola e recebeu o cartão vermelho direto. Pouco depois, aos 52 minutos, foi a vez do São Paulo ficar com dez em campo: Wendell chegou de sola em Arthur Cabral, o lance foi revisado pelo VAR no monitor e o árbitro aplicou o vermelho direto para o são-paulino. Os dois goleiros terminaram a partida como destaques, com seis defesas cada. Com o resultado, o São Paulo chega a 45 pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela, acumulando agora cinco jogos sem vitória na competição (três empates e duas derrotas). Já o Botafogo, que era o 13º antes da rodada, fica no 14º lugar, com 43 pontos, somando uma vitória, um empate e três derrotas em sua sequência recente. O Tricolor volta a campo nesta quinta-feira, 26, contra o Remo, em casa. O Glorioso joga no sábado, 28, quando recebe o Bahia.

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