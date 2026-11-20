Após a derrota do São Paulo por 1 a 0 para o Fluminense na noite da última quinta-feira, 19, no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva e falou sobre o rendimento irregular da equipe na competição nacional. Com o resultado negativo, o Tricolor permaneceu com 44 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela de classificação.

Durante a entrevista, o treinador são-paulino comentou a declaração famosa de seu antecessor, Hernán Crespo, sobre o objetivo do clube em atingir 45 pontos no campeonato. O comandante afirmou que respeita a visão do profissional argentino, mas frisou a exigência do tamanho do clube que comanda.

“Foi um comentário em cima de uma situação que ele observou. Eu respeito toda e qualquer posição que um cidadão tome. Nós que estamos à frente de uma equipe lutamos e trabalhamos para entregar o nosso melhor, independentemente de tudo que aconteça. Quando se entra em um campeonato vestindo uma camisa pesada como é a do São Paulo, o objetivo tem que ser de conquistar a melhor colocação sempre. Entendo a colocação dele, respeito. Procuro fazer a melhor campanha possível com o que tenho”, afirmou.

Dorival Júnior também afastou hipóteses de desinteresse ou acomodação por parte do elenco nesta fase decisiva da temporada, destacando a dedicação apresentada no cotidiano do centro de treinamento. Apesar disso, o treinador admitiu incômodo com o desempenho geral da equipe na Série A.

“Não estou satisfeito em sentido nenhum. Pela campanha, me sinto responsável por ela”, completou.