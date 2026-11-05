O meio-campista Marcos Antônio ainda está em tratamento de uma lesão no tornozelo direito e, segundo o técnico Dorival Júnior, é incerto se conseguirá voltar a jogar neste ano.

De acordo com Dorival, uma avaliação médica concluiu que não há necessidade de uma intervenção médica. O volante está passando por um tratamento convencional para tentar voltar aos gramados.

“Não foi um choque, uma batida, um rompimento, mas teve um desgaste que provocou o rompimento de um vaso, acho, de alguma coisa assim no ligamento”, disse, em entrevista coletiva. “E ele não estava conseguindo nem andar. Não sei se conseguirá retornar neste ano. O trabalho está sendo desenvolvido”.

O quadro clínico começou a se desenhar após uma pancada sofrida no clássico contra o Santos, no dia 2 de outubro, data em que o meio-campista começou a atuar no sacrifício. O desconforto se intensificou no duelo com o Mirassol, em 24 de outubro, quando ele precisou ser substituído ainda durante o confronto.

Diante do agravamento das dores, o camisa 8 desfalcou a equipe nos duelos seguintes contra Bahia e Corinthians.