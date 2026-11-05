Após o clássico disputado pelo Campeonato Brasileiro Série A, o técnico Dorival Júnior abordou as escolhas táticas feitas na escalação do São Paulo e comentou o desenrolar da partida. Entre os pontos centrais, o comandante justificou a opção de começar com o atacante Calleri no banco de reservas contra o Corinthians.

Por que Calleri começou entre os reservas?

Segundo o treinador são-paulino, o plano inicial previa uma formação móvel no ataque para retirar a referência dos defensores alvinegros. No entanto, o temporal que atingiu o local da partida alterou as condições do gramado logo antes do início do jogo.

“A ideia era termos mobilidade na frente, não darmos referência aos zagueiros do Corinthians. No momento em que estávamos fazendo a preleção e definindo a formação, a dúvida surgiu até momentos antes da saída do hotel. Naquele instante, começou um dilúvio, mas já tínhamos definido o que faríamos. Não foi uma decisão errada, ao contrário. Se tivéssemos um campo dentro da normalidade, sem aquela chuva, talvez tivéssemos mais sucesso com essa formação”, afirmou Dorival.

O que mudou na equipe durante o intervalo?

Com o campo encharcado, o São Paulo encontrou dificuldades para manter a troca de passes curtos e a progressão em velocidade. A comissão técnica realizou mudanças no intervalo para recompor uma referência ofensiva na área corintiana.

“Era flutuar entre as linhas para caminhar com a bola até o gol. Essa movimentação foi muito bem desenvolvida e executada nos treinos da semana. Não esperávamos que tivesse acontecido o que aconteceu. A chuva deixou o campo muito pesado e, a partir do intervalo, tive que voltar à situação que é normal na nossa formação, com um homem mais fixo entre os homens de defesa do Corinthians”, completou.

Publicidade Continua após a publicidade

Dorival lamentou o empate

O treinador ainda ressaltou a entrega do elenco ao longo da partida e que, para ele, o time melhorou na segunda etapa. Dorival afirmou que “faltou só o gol” e que entende a frustração da torcida pelo resultado esperado não ter sido alcançado.

“Todos nós buscamos o melhor resultado possível e nós nos entregamos para que isso acontecesse. A mobilização foi correta, todos nós estávamos mobilizados por um grande jogo, podem ter certeza disso. Queríamos ter tido o melhor resultado possível, fizemos de tudo em campo para que isso acontecesse. Tivemos a oportunidade eu acho que melhoramos e crescemos muito na segunda etapa. Faltou realmente faltou o gol. O descontentamento vai acontecer sempre, isso é um fato normal. Não acontecendo o resultado, nós temos que entender, até porque o torcedor veio aqui, compareceu, prestigiou, nos apoiou… e infelizmente sai frustrado em a razão de não termos alcançado aquilo que gostaríamos”, destacou Dorival.