O São Paulo iniciou nesta sexta-feira, 30, a preparação para o clássico contra o Corinthians pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira.

As principais novidades foram os atacantes Ferreira e Artur, que participaram de parte dos trabalhos com o restante do elenco. Ferreira está em recuperação de lesão no adutor direito, enquanto Artur trata um trauma na região lombar. Ambos realizam transição física e contam com chances de ficar à disposição da comissão técnica comandada por Dorival Jr. para o duelo.

O volante Marcos Antônio relatou dores no tornozelo direito e fez trabalhos específicos sob supervisão da fisioterapia. Sua presença no clássico dependerá da sua evolução física.

No setor defensivo, a comissão técnica tricolor não terá o zagueiro Sabino, suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos após a derrota por 3 a 2 para o Bahia. Os defensores Rafael Tolói e Osorio disputam a vaga aberta na zaga titular.

Por outro lado, o setor conta com a volta do lateral esquerdo Iago, que cumpriu suspensão na última rodada.