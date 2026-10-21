O elenco do São Paulo deu prosseguimento à preparação para o jogo contra o Mirassol na manhã desta quarta-feira, 21, no CT da Barra Funda. A principal novidade do dia foi o avanço na recuperação do volante Danielzinho.

Afastado dos gramados por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo, o meio-campista participou da primeira parte das atividades integrada ao elenco, cumprindo etapas com bola antes de prosseguir com os trabalhos específicos de transição física.

A atividade começou com exercícios de fortalecimento conduzidos pelos preparadores físicos no centro de treinamento. Na sequência, os atletas realizaram exercícios voltados à posse de bola e rápida circulação de jogadas.

Em seguida, a comissão técnica comandada por Dorival Júnior orientou confrontos em espaço reduzido com o elenco dividido em três grupos. O exercício exigiu pressão imediata após a perda da bola e simulou situações ofensivas com três atacantes enfrentando dois defensores em transição.

Antes de viajar até o interior paulista para enfrentar o Mirassol neste sábado, 24, às 16h30 (Brasília), a delegação tricolor ainda cumprirá duas sessões de treinos na capital paulista.

O São Paulo, que vem de vitória sobre o Vasco, está na nona colocação do Brasileirão, com 42 pontos.