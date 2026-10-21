O Observatório do Futebol CIES divulgou nesta quarta-feira, 21, um levantamento internacional com as 30 melhores categorias de base do mundo.
O Palmeiras lidera entre os clubes brasileiros ao atingir a 13ª posição no ranking global, que conta com mais quatro representantes nacionais: São Paulo, Flamengo, Fluminense e Santos.
Como funciona o cálculo do CIES para as categorias de base
Segundo o estudo do centro suíço de pesquisas esportivas, o índice considera atletas profissionais formados nos clubes e em atividade em 49 ligas de primeira divisão. A pontuação pondera o volume total de jogadores revelados, o nível de competitividade dos torneios disputados, a minutagem acumulada e a faixa etária dos formados.
O time que lidera a lista é o Benfica, de Portugal. A equipe soma
101,3 de índice e 93 jogadores formados atuando na sligas analisadas pelo CIES. O restante do top cinco tem três clubes argentinos, River Plate, Boca Juniors e Vélez Sarsfield, enquanto o Ajax, da Holanda, completa o recorte dos líderes da lista.
Quais clubes brasileiros estão no top 30 mundial
O Palmeiras obteve um índice de 65,7 pontos, somando 59 atletas revelados em suas divisões de base. Logo em seguida, o São Paulo ocupa o 15º lugar geral, com 65,5 pontos e 60 jogadores formados.
A lista dos brasileiros que integram a lista dos 30 melhores:
- Palmeirasaparece na 13ª posição, com
65,7 pontos e 59 atletas formados
- São Pauloocupa a 15ª colocação,
65,5 pontos e 60 atletas formados
- Flamengo aparece na 19ª posição, com 63,1 pontos e 58 atletas formados
- Fluminense ocupa a 28ª colocação, com 59,1 pontos e
55 atletas formados
- Santos surge no 29º posto geral, somando 58,7 pontos e
53 atletas formados
Qual clube nacional tem mais jogadores na elite europeia
No recorte dedicado exclusivamente às cinco grandes ligas da Europa (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália), o Flamengo obteve o principal destaque nacional.
O clube carioca registrou oito atletas formados no Ninho do Urubu atuando nas principais divisões europeias, superando os demais concorrentes brasileiros avaliados na pesquisa.