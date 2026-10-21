O Observatório do Futebol CIES divulgou nesta quarta-feira, 21, um levantamento internacional com as 30 melhores categorias de base do mundo.

O Palmeiras lidera entre os clubes brasileiros ao atingir a 13ª posição no ranking global, que conta com mais quatro representantes nacionais: São Paulo, Flamengo, Fluminense e Santos.

Como funciona o cálculo do CIES para as categorias de base

Segundo o estudo do centro suíço de pesquisas esportivas, o índice considera atletas profissionais formados nos clubes e em atividade em 49 ligas de primeira divisão. A pontuação pondera o volume total de jogadores revelados, o nível de competitividade dos torneios disputados, a minutagem acumulada e a faixa etária dos formados.

O time que lidera a lista é o Benfica, de Portugal. A equipe soma

101,3 de índice e 93 jogadores formados atuando na sligas analisadas pelo CIES. O restante do top cinco tem três clubes argentinos, River Plate, Boca Juniors e Vélez Sarsfield, enquanto o Ajax, da Holanda, completa o recorte dos líderes da lista.

Quais clubes brasileiros estão no top 30 mundial

O Palmeiras obteve um índice de 65,7 pontos, somando 59 atletas revelados em suas divisões de base. Logo em seguida, o São Paulo ocupa o 15º lugar geral, com 65,5 pontos e 60 jogadores formados.

A lista dos brasileiros que integram a lista dos 30 melhores:

Palmeiras aparece na 13ª posição, com

65,7 pontos e 59 atletas formados

aparece na 13ª posição, com 65,7 pontos e 59 atletas formados São Paulo ocupa a 15ª colocação,

65,5 pontos e 60 atletas formados

ocupa a 15ª colocação, 65,5 pontos e 60 atletas formados Flamengo aparece na 19ª posição, com 63,1 pontos e 58 atletas formados

aparece na 19ª posição, com 63,1 pontos e 58 atletas formados Fluminense ocupa a 28ª colocação, com 59,1 pontos e

55 atletas formados

ocupa a 28ª colocação, com 59,1 pontos e 55 atletas formados Santos surge no 29º posto geral, somando 58,7 pontos e

53 atletas formados

Qual clube nacional tem mais jogadores na elite europeia

No recorte dedicado exclusivamente às cinco grandes ligas da Europa (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália), o Flamengo obteve o principal destaque nacional.

O clube carioca registrou oito atletas formados no Ninho do Urubu atuando nas principais divisões europeias, superando os demais concorrentes brasileiros avaliados na pesquisa.