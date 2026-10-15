O São Paulo avançou na preparação para enfrentar o Vasco, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade no CT da Barra Funda nesta quinta-feira, 15, foi a presença dos atacantes Luciano, Jonathan Calleri e Ferreira integrados às atividades com os demais companheiros.

Situação física do trio ofensivo

Luciano está recuperado de uma lesão muscular no adutor da coxa direita. Calleri também treinou sem restrições após tratar incômodos musculares registrados na rodada anterior. Já Ferreira cumpre o período final de transição física de um problema no adutor e trabalhou normalmente nos exercícios táticos de posse de bola e confrontos em campo reduzido.

A maior dúvida para o confronto permanece sobre o volante Danielzinho, que trata uma lesão na sindesmose do tornozelo esquerdo e realizou apenas corridas leves acompanhado pela fisioterapia. A equipe também tem a baixa confirmada do meio-campista Djhordney, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O departamento médico tricolor mantém ainda em recuperação de lesões de longo prazo o zagueiro Domingos Duarte e os laterais Aurélio Buta e Nicolas. O time finaliza a preparação nesta sexta-feira, 16, antes de encarar o adversário carioca no Morumbis, neste sábado, às 21h (horário de Brasília).