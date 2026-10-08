O retorno do atacante Ryan Francisco ao time titular do São Paulo repercutiu na imprensa internacional. Segundo publicação do jornal espanhol Diario AS  na terça-feira, 6, a retomada do jovem de 19 anos coloca novamente o atleta em evidência fora do Brasil. Essa foi a primeira vez do atacante como titular na temporada de 2026.

Como foi a atuação no clássico pelo Brasileirão

A repercussão no exterior aconteceu após o clássico contra o Santos, disputado no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro Série A. Na partida em que a equipe tricolor foi superada por 2 a 1, o atacante teve participação direta no placar ao sofrer o pênalti convertido por Luciano.

O veículo espanhol enfatizou a capacidade de superação do jogador revelado nas categorias de base de Cotia. Em julho de 2025, o atleta sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo, enfrentando um período de recuperação de aproximadamente nove meses até ser reintegrado aos gramados.

Qual é o histórico do atacante na base tricolor

Antes da contusão, o atacante construiu marcas expressivas nas categorias inferiores do clube:

  • Gols na base: anotou 45 gols em 2023 e conquistou a artilharia do Campeonato Paulista Sub-17.
  • Título e premiações: sagrou-se campeão, artilheiro e eleito o melhor jogador da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com o retorno aos gramados e a retomada de espaço no elenco profissional, o jovem atacante volta a figurar com regularidade no planejamento da comissão técnica do clube paulista.

Diario As dá destaque para Ryan Francisco após jovem ser titular diante do Santos

Diario As dá destaque para Ryan Francisco após jovem ser titular diante do Santos – Reprodução/Diario As

Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.
Seguir no Google