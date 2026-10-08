O retorno do atacante Ryan Francisco ao time titular do São Paulo repercutiu na imprensa internacional. Segundo publicação do jornal espanhol Diario AS na terça-feira, 6, a retomada do jovem de 19 anos coloca novamente o atleta em evidência fora do Brasil. Essa foi a primeira vez do atacante como titular na temporada de 2026.

Como foi a atuação no clássico pelo Brasileirão

A repercussão no exterior aconteceu após o clássico contra o Santos, disputado no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro Série A. Na partida em que a equipe tricolor foi superada por 2 a 1, o atacante teve participação direta no placar ao sofrer o pênalti convertido por Luciano.

O veículo espanhol enfatizou a capacidade de superação do jogador revelado nas categorias de base de Cotia. Em julho de 2025, o atleta sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo, enfrentando um período de recuperação de aproximadamente nove meses até ser reintegrado aos gramados.

Qual é o histórico do atacante na base tricolor

Antes da contusão, o atacante construiu marcas expressivas nas categorias inferiores do clube:

Gols na base: anotou 45 gols em 2023 e conquistou a artilharia do Campeonato Paulista Sub-17.

anotou 45 gols em 2023 e conquistou a artilharia do Campeonato Paulista Sub-17. Título e premiações: sagrou-se campeão, artilheiro e eleito o melhor jogador da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com o retorno aos gramados e a retomada de espaço no elenco profissional, o jovem atacante volta a figurar com regularidade no planejamento da comissão técnica do clube paulista.