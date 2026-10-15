O São Paulo acertou a rescisão amigável de contrato com o volante Luan nesta quinta-feira, 15. O vínculo do meio-campista era válido até dezembro de 2026, mas as partes optaram pela antecipação do término. Antes dos trabalhos no Centro de Treinamento da Barra Funda, o jogador compareceu ao local para se despedir dos companheiros e do estafe.

Por meio de nota institucional, o clube agradeceu a conduta e os serviços prestados pelo meio-campista ao longo de sua passagem e desejou êxito na sequência de sua carreira.

Como foi a passagem do volante pela equipe tricolor

Formado nas categorias de base do clube em Cotia, onde ingressou aos 11 anos de idade, Luan consolidou toda a sua formação na equipe paulista até chegar ao futebol profissional. Pelo time principal, o meio-campista somou 186 partidas oficiais, marcou seis gols e contribuiu com quatro assistências.

Durante os anos em que defendeu o elenco principal do Tricolor, o atleta esteve presente em momentos vitoriosos recentes. O volante conquistou os títulos do Campeonato Paulista de 2021, da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024.

Qual é a situação do atleta no mercado da bola

Sem espaço nos planos da comissão técnica para as partidas da temporada, Luan vinha com pouca minutagem em campo e buscou a quebra de vínculo em comum acordo. Com a documentação liberada, o jogador de 27 anos passa a ficar com o passe livre para definir uma nova equipe no futebol profissional.