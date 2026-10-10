O Vasco não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Remo e ficou no empate por 0 a 0 na noite deste sábado, 10, em São Januário, pela 30ª rodada do Brasileiro Série A. Em um duelo de ataque contra defesa, os donos da casa dominaram a posse de bola e criaram as melhores chances, mas esbarraram em uma atuação decisiva do goleiro Marcelo Rangel. O resultado mantém a equipe carioca na 14ª posição, enquanto o time paraense segue afundado na vice-lanterna da competição.

Pressão vascaína e quase gol antes do intervalo

O cenário da partida se desenhou desde os primeiros minutos, com o Vasco assumindo o controle das ações diante de um Remo postado na defesa. A equipe cruzmaltina terminou o jogo com 63% de posse de bola e trocava passes no campo ofensivo buscando espaços.

A primeira grande chance veio aos 42 minutos, quando Piton pegou sobra na área e soltou uma bomba que desviou e saiu à esquerda. Já nos acréscimos, aos 46, Lescano cruzou da esquerda, David se esticou e a bola passou raspando a trave de Marcelo Rangel.

Marcelo Rangel garante o zero no placar

Na volta para a segunda etapa, o Vasco sofreu uma baixa logo cedo: Facundo Colidio levou a mão à coxa esquerda, passou a mancar no gramado e precisou ser substituído por Nuno Moreira aos 6 minutos. O panorama, no entanto, não mudou. O time da casa seguiu pressionando e quase marcou aos 21 minutos, quando David desviou cobrança de falta de Lescano muito perto da trave.

O Remo, que finalizou apenas duas vezes no gol de Léo Jardim durante todo o jogo, tentava assustar em lances esporádicos, como em uma cabeçada perigosa de Taliari após cruzamento de Mayk.

A reta final foi de pressão total dos donos da casa, que terminaram a partida com 17 finalizações contra 8 dos visitantes. Aos 48 minutos, a grande chance do jogo: após erro de Taliari no meio, Ramon Rique deu linda enfiada de bola para Andrés Gómez, que soltou a bomba de dentro da área. Marcelo Rangel fez uma grande defesa para salvar o Remo. O goleiro, que fechou a noite com cinco defesas, ainda recebeu cartão amarelo por retardar o jogo no minuto seguinte.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o empate, o Vasco chega a 35 pontos e ocupa o 14º lugar, perdendo a chance de se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento, mesmo vindo de um balanço de quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Já o Remo, que soma quatro derrotas e um empate no mesmo recorte recente, vai a 25 pontos na 19ª posição, vendo a situação na luta contra a degola continuar muito delicada.

O Vasco agora vira a chave para a Copa Sul-Americana 2026, onde enfrenta o Boca Juniors na terça-feira, 13. Pelo Brasileiro Série A, o Cruzmaltino joga no sábado, 17, contra o São Paulo. O Remo volta a campo no domingo, 18, quando recebe o RB Bragantino — partida em que não terá Marcelo Rangel, que estava pendurado e cumpre suspensão.