Na última sexta-feira, 9, Leandro Paredes sentiu desconforto na coxa direita durante duelo entre Boca Juniors e Instituto de Córdoba, pelo Campeonato Argentino. Segundo o jornal argentino Olé, após a partida, uma lesão muscular grau 2 foi confirmada na região — o que impossibilita o capitão xeneize de atuar contra o Vasco na ida das semifinais da Sul-Americana e o coloca em dúvida para a volta.

“Perdemos o capitão, o líder, mas temos jogadores com outras características para substituí-lo. Já passamos por esses momentos e sempre demos a cara a tapa, e o elenco agradece isso”, declarou o técnico Rodolfo Arruabarrena, em entrevista pós-jogo.

Paredes chegou a ser atendido ainda no banco de reservas, mas, na sequência, segiu para os vestiários acompanhado por membros do departamento médico do Boca.

“Esperamos mostrar mais uma vez a nossa força na terça-feira”, projetou Arruabarrena.

Boca Juniros e Vasco fazem o primeiro jogo do confronto na próxima terça-feira, 13, às 21h30 do horário de Brasília, em La Bombonera. A volta está marcada para dali uma semana, no dia 20, no mesmo horário, no Maracanã.