O Vasco oficializou a liberação do zagueiro Carlos Cuesta das atividades e compromissos restantes da temporada de 2026 nesta terça-feira, 24. O defensor colombiano viajou para a Europa com o objetivo de tratar uma lesão no quadril com médicos indicados pelo Galatasaray, que detém os seus direitos econômicos.

Emprestado ao time carioca até o fim de dezembro, o atleta contava com valor de compra fixado em 5,75 milhões de euros (cerca de R$ 34,6 milhões). Diante do problema físico prolongado e da recomposição recente do elenco, a diretoria cruz-maltina optou por não executar a transferência e já notificou os dirigentes turcos.

Cuesta seguiu para a Alemanha a fim de conduzir o tratamento da contusão que o tirou de combate nos últimos três meses. O planejamento médico prevê que o atleta tenha condições de voltar a atuar apenas entre abril e maio de 2027, momento em que estará totalmente reintegrado à equipe de Istambul.

O colombiano deixa o Vasco com um retrospecto de 48 jogos disputados em quase duas temporadas. Embora tenha iniciado seu ciclo como peça importante da zaga ao lado de Robert Renan, Cuesta sofreu com quedas de rendimento e desfalcou a equipe na reta final do ano.

O Vasco, 10º colocado do Brasileirão, também confirmou a liberação de Johan Rojas, que retornará ao Monterrey, do México.