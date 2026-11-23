Após a derrota do Vasco por 1 a 0 diante do RB Bragantino, na noite do último domingo, 22, o técnico Pedro Emanuel avaliou o rendimento de sua equipe. O comandante defendeu a postura em campo, mas admitiu o impacto direto do revés na busca por objetivos maiores.

“Infelizmente não nos aconteceu o que aconteceu no jogo contra o Internacional, onde tivemos quatro oportunidades e fizemos dois gols, mesmo não tendo feito um jogo fantástico, conseguimos concretizar o primeiro objetivo (escapar do rebaixamento) e aí sim nos alimentar para o segundo objetivo (Libertadores), que não está descartado, mas ficou muito difícil”, afirmou.

Com o revés fora de casa, a equipe cruz-maltina permaneceu com 47 pontos na tabela de classificação e a sete pontos do Bahia, time que fecha o G6. Com o possível aumento no número de vagas para a próxima Liberta, o Vasco ainda sonha em alcançar RB Bragantino e Santos, empatados com 50 pontos.

A próxima partida do Vasco é contra o o Atlético-MG, no próximo domingo, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV.