O Vasco da Gama superou o Internacional por 2 a 1 na noite da última quinta-feira, 19, no Estádio de São Januário, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo provocou mudanças importantes na briga contra o rebaixamento.

Mesmo com a vitória, o treinador cruz-maltino Pedro Emanuel, se mostrou insatisfeito com a atuação de sua equipe no segundo tempo.

“Deixou-me um pouco desiludido, tudo aquilo que foi a nossa segunda parte. Compreendo o cansaço e todas as razões que vamos enumerar, e que são válidas, Mas no final, honestamente, salvam-se os três pontos. Tivemos um adversário que nos deu muito trabalho até o último segundo de jogo, sempre acreditou”, afirmou o português.

Atuando em casa com apoio da torcida, o time carioca abriu vantagem com gols de Thiago Mendes e Colidio. A equipe colorada tentou reagir e diminuiu o placar com gol do zagueiro Juninho, mas não conseguiu evitar a derrota como visitante.

Com a conquista dos três pontos diante de sua torcida, o Vasco chegou aos 47 pontos e subiu para a 10ª colocação da Série A, afastando a ameaça matemática de rebaixamento nesta reta final da competição nacional.

Em situação oposta, o Internacional permaneceu estacionado nos 38 pontos e segue na 17ª posição, mantendo-se na zona de rebaixamento a apenas três rodadas do término da Série A.