O Vasco enfrenta o Corinthians neste sábado, 24, às 18h30 (de Brasília), no Estádio São Januário. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para montar o time titular, o técnico Pedro Emanuel recebe o retorno de dois titulares no setor de ataque: Andrés Gómez e Facundo Colidio. A dupla estrangeira desfalcou o grupo na Copa Sul-Americana e reassume espaço entre os relacionados.

A comissão técnica avaliou ajustes na estrutura tática durante as atividades de preparação em busca de maior poder de finalização e consistência defensiva para o compromisso diante da torcida em casa.

A equipe carioca entra em campo pressionada após a eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana diante do Boca Juniors. Na tabela de classificação da Série A, o time vascaíno ocupa a 15ª colocação, com 35 pontos conquistados.

O Corinthians vive situação similar na competição nacional. A equipe paulista aparece logo abaixo, no 16º lugar, somando 33 pontos. O duelo se estabelece como um confronto direto decisivo na tentativa de abrir vantagem para a zona de rebaixamento.