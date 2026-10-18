O São Paulo venceu o Vasco por 1 a 0 na noite deste sábado, 17, no Morumbis, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida onde os visitantes controlaram a posse de bola, a eficiência tricolor no segundo tempo definiu o placar. Com o resultado, a equipe paulista chega aos 42 pontos e assume a oitava colocação na tabela, enquanto o time carioca permanece no 15º lugar, com 35 pontos.

Primeiro tempo de poucas chances

O confronto começou com o Vasco trocando passes em seu campo defensivo e mantendo a bola, terminando o jogo com 60% de posse. Apesar do controle territorial dos visitantes, o São Paulo tentava encontrar espaços. Aos 14 minutos, Artur cobrou escanteio para dentro da pequena área e Calleri cabeceou por cima do gol.

A equipe carioca apostava nas descidas de Andrés Gómez, que chegou a finalizar na rede pelo lado de fora aos 15 minutos. Na reta final da primeira etapa, o time da casa assustou quando Pedro Lima cruzou da direita e Luciano testou por cima da meta de Léo Jardim.

Mudança de ritmo e o gol da vitória

Na volta do intervalo, a entrada de Lucas Moura deixou o São Paulo mais vertical. Logo aos seis minutos, um lance gerou apreensão: Gabriel Pereira puxou Lucas e recebeu o cartão vermelho, mas após revisão no monitor do VAR, o árbitro mudou a decisão e aplicou apenas o cartão amarelo para o zagueiro vascaíno. Aos 16, Lucas arriscou da entrada da área, a bola desviou e exigiu a primeira grande defesa de Léo Jardim na partida.

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A melhora dos donos da casa se transformou em vantagem aos 23 minutos. Em um contra-ataque muito rápido, a bola chegou na ponta direita para Pedro Lima, que cruzou rasteiro. Artur apareceu nas costas da zaga para desviar e abrir o placar. O lance passou por checagem do VAR por possível impedimento, mas o gol foi confirmado para a festa dos 31.501 torcedores presentes.

Trave e pressão final

Atrás no placar, o Vasco tentou reagir e viu o goleiro adversário trabalhar. Aos 29 minutos, Tchê Tchê fez bela jogada pelo meio e tocou para Andrés Gómez, que finalizou para ótima defesa de Rafael. O São Paulo respondeu aos 35, quando Artur recebeu na ponta direita, cortou para o meio e soltou o pé na trave direita.

Nos acréscimos, os visitantes tiveram a chance do empate após linda jogada de Andrés Gómez pela esquerda, mas Jose Luis Rodriguez pegou muito embaixo na bola e perdeu a oportunidade.

Com o apito final, o São Paulo consolida sua recuperação no campeonato e foca em seu próximo compromisso pelo Brasileiro: visita o Mirassol no sábado, 24. Já o Vasco, que vinha de uma sequência de três vitórias nos últimos cinco jogos, volta suas atenções para a Copa Sul-Americana, onde enfrenta o Boca Juniors na terça-feira, 20.