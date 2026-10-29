O Vasco confirmou por meio de comunicado oficial que abriu conversas com o Galatasaray, da Turquia, para discutir a situação do zagueiro Carlos Cuesta. O defensor colombiano está cedido por empréstimo ao time carioca até o final da temporada.

O atleta convive com uma síndrome de impacto no quadril esquerdo há mais de um mês e não apresenta evolução clínica satisfatória no departamento médico. Por conta desse incômodo físico contínuo, Cuesta será desfalque no clássico diante do Flamengo, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no Estádio Nilton Santos.

O acordo firmado entre o clube cruz-maltino e a agremiação turca estipulou uma cláusula de opção de compra com valor fixado em 5,75 milhões de euros — quantia estimada em cerca de R$ 34,6 milhões pela cotação atual. Em razão do quadro clínico persistente e dos custos financeiros previstos, a diretoria carioca avalia não exercer o direito de aquisição definitiva do atleta.