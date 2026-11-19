O Vasco da Gama lançou nesta quinta-feira, 19, uma camisa em celebração ao Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro. Desenvolvida em colaboração com a Braziline, a coleção dá continuidade à ação promovida pelo clube em 2025, integrando moda, estética e a afirmação da identidade negra ao cotidiano do torcedor.

A nova peça foi concebida para uso casual, fugindo dos padrões tradicionais dos uniformes de jogo. O modelo é predominantemente preto, traz detalhes em verde e amarelo e ostenta a Cruz de Malta posicionada de maneira centralizada no peito, simbolizando as raízes e a história de resistência do clube carioca na luta contra a discriminação racial no esporte.

A concepção visual e a consultoria de styling do projeto ficaram sob a responsabilidade de Matheus Duk e Hannah Rubinstein. A produção priorizou parcerias com estilistas e marcas nacionais lideradas por pessoas negras. O produto já se encontra disponível nas lojas oficiais do Cruz-Maltino, com preços tabelados entre R$ 227,99 e R$ 239,99.