O Vasco confirmou nesta segunda-feira, 23, a liberação antecipada do meia colombiano Johan Rojas. O jogador de 24 anos recebeu autorização da diretoria para viajar à Colômbia para tratar de questões pessoais, encerrando sua trajetória com a camisa cruz-maltina antes do término da temporada.

Emprestado pelo Monterrey, do México, até o término de 2026, Rojas não participará das rodadas finais da equipe no Campeonato Brasileiro. O clube carioca comunicou formalmente aos dirigentes mexicanos que não exercerá a cláusula de compra em definitivo, fixada em cerca de 3,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 19 milhões).

Anunciado em janeiro como a primeira contratação vascaína da temporada, o armador chegou a vestir a camisa 10 e assumiu protagonismo ofensivo na primeira metade do ano, somando dois gols e cinco assistências em 33 partidas.

No entanto, Rojas perdeu minutos na equipe sob o comando do técnico Pedro Emanuel, disputando apenas sete jogos no segundo semestre, e ficou fora dos planos para o planejamento de 2027.