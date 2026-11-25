O volante Jair está próximo de encerrar sua passagem pelo Vasco. Com vínculo válido somente até 31 de dezembro, o meio-campista de 32 anos recusou duas investidas da diretoria vascaína para prorrogar o contrato. O cenário atual torna a sua permanência em São Januário improvável para a próxima temporada, segundo o portal ge.globo.

As conversas para estender o compromisso esbarraram em divergências financeiras e de prazo de contrato. A diretoria cruz-maltina ofereceu um acordo de uma temporada, com opção de prorrogação automática por mais um ano caso o atleta atingisse metas de minutagem e desempenho esportivo.

O modelo apresentado previa uma redução salarial considerável para enquadrar os custos ao novo teto da gestão. No entanto, o estafe do meio-campista contestou os parâmetros oferecidos e manifestou o desejo de manter o patamar vigente, o que travou o andamento das tratativas.

A postura cautelosa do clube carioca na negociação reflete o histórico médico do jogador. Jair enfrentou procedimentos cirúrgicos no joelho e lesões musculares ao longo do seu período em São Januário. Na atual temporada, o volante entrou em campo em apenas 14 jogos, seis como titular.

Embora mantenha prestígio interno pela liderança e qualidade técnica, o atleta perdeu espaço com o aumento da concorrência no setor de meio-campo.