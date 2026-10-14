O elenco do São Paulo deu sequência à preparação para a partida contra o Vasco em uma atividade realizada na manhã desta quarta-feira, no CT da Barra Funda. Durante o treinamento preparatório para a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, os atacantes Luciano e Calleri avançaram em seus processos de transição e aumentaram as chances de reforçarem a equipe.

Qual é o estágio clínico dos atacantes?

Luciano vinha desfalcando o time devido a uma lesão no adutor direito sofrida no clássico contra o Santos e participou de um trabalho adaptado com o restante do elenco. Já Calleri, que sentiu dores na coxa esquerda diante do Vitória, esteve presente em parte das atividades integradas e completou a rotina com exercícios físicos específicos sob orientação dos preparadores.

Outros atletas seguem sob cuidados médicos com os fisioterapeutas, como o meia Danielzinho e o atacante Ferreira, ambos ainda tratados como dúvidas para o final de semana.

O São Paulo soma 39 pontos e figura na faixa intermediária da tabela. O duelo diante do clube carioca está marcado para este sábado, 17, às 21h (horário de Brasília), no MorumBIS.

Para o confronto, a comissão técnica tricolor terá ao menos um desfalque confirmado: o volante Djhordney cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, além dos jogadores entregues ao departamento médico em recuperação cirúrgica.