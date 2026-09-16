Morreu nesta quarta-feira, 16, Henrique, ex-zagueiro e multicampeão pelo Vasco, aos 49 anos. O clube lamentou o falecimento do ex-atleta Cria da Colina. Até o momento, não foi informada a causa da morte.

Henrique chegou ao clube carioca em 1996, onde foi formado e fez a estreia como jogador profissional. O zagueiro teve duas passagens na equipe, de 1998 a 2001, e entre 2003 e 2004. O atleta participou das conquistas da Copa Libertadores de 1998, do Campeonato Brasileiro de 2000 e da Mercosul, também de 2000.

O zagueiro é lembrado pelo gol de cabeça contra o Athletico-PR, na penúltima rodada do Brasileirão de 2004, que salvou o clube do rebaixamento. Naquele ano, o Vasco precisava vencer o líder da competição para escapar do rebaixamento.

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