Morreu nesta quarta-feira, 16, Henrique, ex-zagueiro e multicampeão pelo Vasco, aos 49 anos. O clube lamentou o falecimento do ex-atleta Cria da Colina. Até o momento, não foi informada a causa da morte.
Henrique chegou ao clube carioca em 1996, onde foi formado e fez a estreia como jogador profissional. O zagueiro teve duas passagens na equipe, de 1998 a 2001, e entre 2003 e 2004. O atleta participou das conquistas da Copa Libertadores de 1998, do Campeonato Brasileiro de 2000 e da Mercosul, também de 2000.
O zagueiro é lembrado pelo gol de cabeça contra o Athletico-PR, na penúltima rodada do Brasileirão de 2004, que salvou o clube do rebaixamento. Naquele ano, o Vasco precisava vencer o líder da competição para escapar do rebaixamento.
Confira nota do Vasco
É com o mais profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do ex-zagueiro e #CriaDaColina Henrique, aos 49 anos.
Leonardo Henrique Peixoto dos Santos subiu ao profissional do Gigante da Colina em 1998 e integrou o elenco até 2004, participando dos títulos da Libertadores de 98, da Mercosul de 2000 e do Brasileirão de 2000.
Desejamos força aos familiares e amigos
Descanse em paz, Henrique.