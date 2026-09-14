Philippe Coutinho foi apresentado como o novo reforço do Santos, nesta segunda-feira, 14. Em entrevista coletiva concedida no CT Rei Pelé, o meia falou sobre a sua polêmica saída do Vasco da Gama, em fevereiro. Após o anúncio da contratação do jogador, a torcida vascaína protestou contra o Cria da Colina.

“Tenho visto algumas coisas, mas tentando me blindar. Repercussão foi grande, fico triste por isso. O Vasco, para mim, sempre foi a minha casa. Fui criado no Vasco, joguei a base toda, subi ao profissional. Sempre deixei claro carinho, gratidão e amor pelo clube”, afirmou Coutinho.

Segundo o meia, ele abriu mão de valores milionários quando deixou o Aston Villa para assinar com o clube carioca: “Na ocasião, voltando lá atrás, quando surgiu a oportunidade de vir para o Vasco eu tinha um ano a mais no Qatar e ganhava 10 milhões de dólares limpos. Nunca falei, vai ser a única vez. E tinha um ano a mais de contrato no Aston Villa. Não queria que o Vasco gastasse um centavo com uma transferência minha. Era prioridade. Única forma era abrir mão disso tudo. Do meu salário de um ano, e dos valores do Aston Villa. Deixei tudo na mesa e vim. Minha vinda ao Vasco foi por carinho e amor ao clube.

Aos 34 anos, Coutinho estava livre no mercado desde quando deixou o Vasco – clube em que foi formado e teve duas passagens. O contrato do jogador com o peixe tem apenas três meses de duração, com gatilhos por performance.

“Ano começou, não estávamos tão bem, nos últimos jogos em São Januário… Estádio inteiro me xingando, pedindo saída. Sei que acontece, mas isso foi muito duro para mim. Dizem que foram algumas vaias, mas quem estava lá sabe. Vasco sempre foi a minha casa. Tomei a decisão para priorizar minha saúde. Sabia das consequências. Fui totalmente honesto comigo e com meus sentimentos. Nunca abandonei o Vasco. Estava no meu limite e assim não conseguiria contribuir em nada. Sou muito fechado, falei de números que não gostaria de falar, mas vai ser bom para entenderem”, completou o meia.