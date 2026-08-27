A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) deu início a uma investigação sobre as relações entre Vasco e Palmeiras. Segundo o ge, o procedimento visa avaliar um eventual conflito de propriedade na venda da SAF do clube carioca ao grupo do empresário Marcos Lammachia, enteado de Leila Pereira, presidente do time alviverde.

Ainda segundo a apuração, a Anresf estabeleceu medidas preventivas enquanto a análise estiver em curso. No período da investigação, o Vasco está vetado de manter relações comerciais com o Palmeiras e com a Crefipar, holding financeira de Leila Pereira da qual a Crefisa faz parte.

Além disso, o Vasco está proibido de negociar jogadores tampouco dividir estrutura com o Palmeiras. Assim como ocorreu em 2025, o clube carioca não poderá solicitar empréstimos à Crefisa, de acordo com o portal.

O procedimento foi aberto na última quarta-feira, 26, após averiguação da agência iniciada em junho. O objetivo principal do processo é aprofundar a análise da situação. De acordo com a apuração, inclusive, o caso pode conflitar com o regulamento de Fair Play da CBF.

O que é a Anresf?

Fundada em 2025, a Anresf é um órgão regulador independente responsável pela regulação, licenciamento e fiscalização econômica do futebol profissional. A entidade fiscaliza a aplicação das regras de Fair Play Financeiro no Brasil.