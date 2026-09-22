A CBF e os clubes aprovaram, na última segunda-feira, 21, uma série de mudanças para o futebol brasileiro, como a redução gradual no limite de estrangeiros que podem ser relacionados para partidas do Brasileirão. O novo projeto prevê oito estrangeiros em 2027, sete em 2028, seis em 2029 e cinco em 2030.
Com a nova medida, algumas equipes podem rever o número de “gringos” em seus elencos para as próximas temporadas. Os times com mais jogadores estrangeiros são Botafogo e Vasco, com 12 nomes. Na sequência, aparecem Fluminense e Athletico-PR, com 11.
Flamengo, Grêmio, Internacional (dez) e Atlético-MG, Bahia e Cruzeiro (nove) são as outas equipes que excederão o número de estrangeiros para 2027, com limite para oito nomes.
As outas 10 equipes do Campeonato Brasileiro tem sete “gringos” ou menos. O Mirassol é a única equipe sem nenhum jogador nascido fora do Brasil.
Jogadores estrangeiros do Brasileirão, por equipe:
Botafogo: 12 (Christian Loor – Equador, Ferraresi – Venezuela, Monzón – Uruguai, Hernández – Colômbia, Mateo Ponte – Uruguai, Andrade – Angola, Medina – Argentina, Barrera – Colômbia, Montoro – Argentina, Ziyech – Marrocos, Villalba – Uruguai, Kadir – Panamá)
Vasco: 12 (Cuesta – Colômbia, Saldivia – Uruguai, Puma Rodríguez – Uruguai, Sosa – Argentina, Lescano – Argentina, Rojas – Colômbia, Andrés Gómez – Colômbia, Nuno Moreira – Portugal, Colidio – Argentina, Spinelli – Argentina, Marino Hinestroza – lômbia, Loide Augusto – Angola);
Athletico-PR: 11 (Terán – Colômbia, Aguirre – Colômbia, Esquivel – Argentina, Benavídez – Argentina, Portilla – Colômbia, García – Colômbia, Zapelli – Argentina, Mendoza – Colômbia, Vargas – Colômbia, Viveros – Colômbia, Rivaldo – Colômbia);
Fluminense: 11 (Freytes – Argentina, Millán – Colômbia, Savarino – Venezuela, Terans – Uruguai, Acosta- Argentina, Soteldo – Venezuela, Matheus Reis – México, Canobbio – Uruguai, Serna – Colômbia, Castillo – Argentina, Cano – Argentina)
Flamengo: 10 (Rossi – Argentina, Varela – Uruguai, Pulgar – Chile, De la Cruz – Uruguai, Saúl – Espanha, Arrascaeta – Uruguai, Carrascal – Colômbia, Plata – Equador, Valencia – Equador, Joaquin – Argentina);
Grêmio: 10 (Balbuena – Paraguai , Noriega – Peru, Villasanti – Paraguai, Krovinovic – Croácia, Nardoni – Argentina, Amuzu – Gana, Jovane Cabral – Cabo Verde, Enamorado – Colômbia, Pavón – Argentina, Braithwaite – Dinamarca);
Internacional: 10 (Rochet – Uruguai, Maripán – Chile, Félix Torres – Equador, Mercado – Argentina, Bernabei – Argentina, Aguirre – Argentina, Villagra – Argentina, Benjamin – Gana, Carbonero – Colombia, Sanabria – Paraguai);
Atlético-MG: 9 (Preciado – Equador, Castaño – Colômbia, Pérez – Argentina, Alan Franco – Equador, Mamady Cissé – Guiné, Cuello – Argentina, Alan Minda – Equador, Cassiera – Colômbia, Borbas – Uruguai);
Bahia: 9 (Herrera – Argentina, Mingo – Argentina, Moreno – Espanha, Gómez – Argentina, Acevedo – Uruguai, Sanabria – Argentina, Olivera – Uruguai, Araújo – Uruguai, Veliz – Argentina);
Cruzeiro: 9 (Villalba – Argentina, Rojas – Argentina, Romero – Argentina, Peralta – Paraguai, Sinisterra – Colômbia, Arroyo – Equador, Lucho – Uruguai, Villareal – Colombia, Viña – Uruguai);
Bragantino: 7 (Guzmán – Uruguai, Sant’anna – Uruguai, Hurtado – Equador, Sosa – Uruguai, Mosquera – Colômbia, Herrera – Argentina, Isidro Pitta – Paraguai);
Corinthians: 7 (Angileri – Argentina, Milans – Uruguai, Carrillo – Peru, Garro – Argentina, Lingard – Inglaterra, Labyad – Marrocos, Depay – Holanda);
Palmeiras: 7 (Barboza – Uruguai, Gómez – Paraguai, Piquerez – Uruguai, Emiliano Martínez – Uruguai, Jhon Arias – Colômbia, Sosa – Paraguai, Flaco – Argentina);
Santos: 7 (Duarte – Paraguai, Escobar – Argentina, Oliva – Uruguai, Miguelito – Bolívia, Barreal – Argentina, Caballero – Paraguai, Rollheiser – Argentina);
São Paulo: 7 (Duarte – Portugal, Arboleda – Equador, Enzo Diaz – Argentina, Buta – Angola, Cédric – Portugal, Bobadilla – Paraguai, Calleri – Argentina);
Vitória: 6 (Brítez – Argentina, Ismael – Portugal, Pochettino – Argentina, Martínez – Argentina, Tarzia – Argentina, Laquintana – Uruguai);
Chapecoense: 5 (Miguel Carvalho – Espanha, Borrero – Colômbia, Ramírez – Argentina, Rossi – Uruguai, Bolasie – RD Congo)
Remo: 5 (Tchamba – Senegal, Tassano – Uruguai, Picco – Argentina, Catarozzi – Uruguai, Galeano – Paraguai)
Coritiba: 4 (Gómez – Colombia, Josué – Portugal, Lavega – Uruguai, Ocampo – Uruguai)
Mirassol: 0