Na tarde deste sábado, 19, o Mirassol garantiu uma vitória fundamental em sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2026. Jogando no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, a equipe paulista derrotou o Botafogo por 2 a 0, em partida válida pela 28ª rodada. O grande nome do confronto foi o meia Eduardo, que aplicou a famosa lei do ex ao marcar os dois gols do triunfo ainda na primeira etapa, garantindo três pontos vitais para os donos da casa.

Eficiência paulista e a lei do ex

O jogo começou com o Botafogo tentando impor ritmo através da posse de bola, mas foi o Mirassol quem se mostrou letal. Aos 15 minutos, após cruzamento de Denilson e cabeceio de Igor Formiga, o goleiro Gabriel Batista deu rebote. Edson Carioca ajeitou e Eduardo apareceu para abrir o placar.

O time da casa continuou perigoso, quase ampliando aos 22 minutos com Edson Carioca, que roubou a bola na entrada da área e parou em grande defesa do arqueiro alvinegro. Já nos acréscimos, aos 46, a estrela de Eduardo brilhou novamente. Após jogada de Edson Carioca pela direita, a bola desviou na zaga carioca e sobrou limpa para o jogador, que apenas empurrou para as redes, optando por uma comemoração contida em respeito ao ex-clube.

Pressão contida e segurança defensiva

Na volta do intervalo, o técnico Tite promoveu uma mudança tripla no Botafogo, lançando nomes como Júnior Santos e o marroquino Ziyech para tentar reverter o prejuízo. Os visitantes passaram a rondar a área paulista, mas esbarraram em uma defesa bem postada e no retorno seguro do goleiro Walter.

Aos 10 minutos, Medina fez grande jogada individual, protegeu da marcação, mas parou no camisa 1 do Mirassol. O time da casa recuou as linhas, valorizou o resultado e passou a apostar nos contra-ataques, quase marcando o terceiro em um voleio de Bruno Santos aos 24 minutos.

Reta final e próximos desafios

Nos minutos finais, a partida ganhou contornos de emoção com chances para os dois lados, enquanto a torcida mandante já gritava olé nas arquibancadas. Aos 46, Walter fez uma defesa providencial em desvio de carrinho de Kauan Toledo, garantindo a meta invicta. No lance seguinte, Gabriel Batista evitou o terceiro do Mirassol em pancada de Daniel Borges.

Com o apito final, o Mirassol assegurou o 2 a 0. Na próxima rodada, a equipe do interior paulista visita o RB Bragantino, enquanto o Botafogo buscará a reabilitação no clássico contra o Vasco, no Nilton Santos.