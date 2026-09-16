O Botafogo anunciou nesta quarta-feira, 16, a contratação de Adenor Leonardo Bachi, o Tite, como novo técnico da equipe. O ex-treinador da seleção brasileira firmou contrato até o final da temporada 2028.
Integram a comissão técnica de Tite o auxiliar técnico Matheus Bachi, seu filho, e o preparador físico Fábio Mahseredjian. Rodrigo Bellão, que vinha sendo o técnico interino, também integrará a comissão pernamente.
“Seja bem-vindo ao Mais Tradicional, Tite! Vamos juntos em busca de muitas conquistas com a #GloriosaCamisa!”, escreveu o clube, que também destacou o currículo do técnico, especialmente os títulos da Copa América de 2019 pelo Brasil e do Mundial de Clubes, Libertadores e dois Brasileiros pelo Corinthians. “Tite também conquistou 6 campeonatos estaduais comandando o Caxias do Sul, Grêmio, Internacional, Corinthians, Flamengo e Cruzeiro”, lembrou o Botafogo.
Tite comandará seu primeiro treino na quinta-feira, 17, e pode estrear já no próximo sábado, 19, quando o Botafogo enfrenta o Mirassol, pela 28ª rodada do Brasileirão, no interior paulista.
Antes disso, o Glorioso encara o Grêmio nesta quarta-feira, 16, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em duelo atrasado da 21ª rodada. A equipe carioca vive situação delicada na tabela, na 14ª colocação do Brasileirão, com 32 pontos.
O último trabalho de Tite havia sido no Cruzeiro, de onde saiu em março de 2026, com apenas 17 jogos, com 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas (aproveitamento de 52,9%), o suficiente para ter conquistado o título mineiro.
Ficha técnica e clubes de Tite
Nome: Adenor Leonardo Bachi
Idade: 65 anos
Data de nascimento: 25/05/1961
1990-91: Guarany de Garibaldi – BRA
1991-92: Caxias – BRA
1992-94: Veranópolis – BRA
1996: Ypiranga – BRA
1997: Juventude – BRA
1998: Caxias – BRA
1998: Veranópolis – BRA
1999-2000: Caxias – BRA
2001-03: Grêmio – BRA
2003-04: São Caetano – BRA
2004-05: Corinthians – BRA
2005: Atlético Mineiro – BRA
2006: Palmeiras – BRA
2007: Al Ain – EAU
2008-09: Internacional – BRA
2010: Al-Wahda – EAU
2010-13: Corinthians – BRA
2015-16: Corinthians – BRA
2016-22: Seleção Brasileira
2023-24: Flamengo – BRA
2026: Cruzeiro – BRA
2026: BOTAFOGO – BRA