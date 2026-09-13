O Botafogo e o RB Bragantino empataram em 1 a 1 na noite deste sábado, 12, no estádio Nilton Santos, em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Em uma partida de roteiro imprevisível, os visitantes saíram na frente com um gol contra, mas viram a vantagem ruir após uma expulsão no fim do primeiro tempo. Com um jogador a mais, o time carioca buscou a igualdade, esbarrando na forte retranca paulista e em atuações inspiradas dos goleiros na reta final.

Domínio paulista e infelicidade alvinegra

Mesmo atuando fora de casa, o Bragantino tomou as rédeas da partida desde o apito inicial. A equipe do interior paulista controlava a posse de bola e criava as melhores oportunidades, exigindo grandes intervenções do goleiro Gabriel Batista e chegando a acertar a trave em finalização perigosa de Eric Ramires.

A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 29 minutos, de forma cruel para os donos da casa: após cruzamento de Wallace Yan pela direita, o zagueiro Monzón tentou cortar e acabou mandando contra a própria meta, no contrapé do goleiro botafoguense.

O cartão vermelho que mudou o roteiro

O cenário parecia confortável para o Bragantino, que ditava o ritmo do jogo e via a torcida local começar a vaiar a equipe. No entanto, aos 43 minutos, a dinâmica da partida sofreu uma reviravolta. Após revisão no monitor do VAR, o árbitro flagrou uma agressão de Wallace Yan no rosto de Ferraresi e aplicou o cartão vermelho direto.

A expulsão deixou os visitantes com dez em campo e obrigou a equipe a adotar uma postura totalmente defensiva para a etapa final, mudando a história do confronto.

Pressão, empate e brilho dos goleiros

Na volta do intervalo, o Botafogo assumiu o controle absoluto da posse de bola, encurralando o adversário. A pressão surtiu efeito rápido. Aos 11 minutos, Alex Telles recebeu na esquerda e cruzou na medida para Vitinho, que apareceu nas costas da zaga para testar firme e igualar o marcador. Apesar do empate e da superioridade numérica, o time carioca teve dificuldades para furar o bloqueio defensivo armado pelo Bragantino nos minutos seguintes, abusando dos cruzamentos.

A reta final do duelo se transformou em um embate de goleiros. Enquanto Volpi segurava as investidas aéreas do Botafogo, Gabriel Batista se tornou o herói alvinegro ao evitar o que seria uma derrota trágica em contra-ataques. O arqueiro fez uma defesa dupla espetacular aos 33 minutos e, já perto dos acréscimos, salvou um chute cara a cara de Herrera, garantindo que o placar terminasse empatado.

Com o resultado, o Botafogo soma 32 pontos na tabela, enquanto o Bragantino chega aos 36 na classificação da Série A.