Em um jogo de dois tempos distintos, Mirassol e Vitória empataram por 2 a 2 na tarde deste domingo, 13, no estádio Maião, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão baiano aproveitou os erros dos donos da casa para abrir boa vantagem na primeira etapa, mas o time paulista protagonizou uma reação avassaladora nos 45 minutos finais, garantindo a igualdade nos acréscimos e incendiando a torcida local.
O castigo no início e o brilho de Renê
A partida começou de forma desastrosa para o Mirassol. Logo aos três minutos, o goleiro Alex Muralha — substituto do lesionado Walter — saiu mal da meta após um lançamento longo. A bola o encobriu, deixando o gol vazio para Renê abrir o placar.
O baque desestabilizou a equipe paulista, que demonstrava nervosismo na troca de passes. Cirúrgico, o Vitória ampliou aos 11 minutos: Erick lançou Renê, que ganhou da marcação de Gabriel Knesowitsch e do próprio Muralha para anotar o oitavo gol no campeonato, deixando os visitantes em situação confortável.
Susto no VAR e o início da reação
O panorama parecia definido quando, aos 13 minutos da etapa final, Zé Vitor marcou o que seria o terceiro gol baiano após cobrança de escanteio. No entanto, o VAR interveio e anulou o lance por impedimento de Luan Cândido. A anulação funcionou como um despertador para o Mirassol. Aos 22 minutos, Reinaldo arriscou cruzado, a bola encontrou Bruno Santos, que girou rápido e finalizou para diminuir o prejuízo, recolocando os donos da casa no jogo.
Traves carimbadas e o empate heroico
A reta final transformou-se em um ataque contra defesa. O técnico Rafael Guanaes lançou o Mirassol à frente, e a pressão se tornou insustentável. Aos 38 minutos, Bruno Santos cabeceou no travessão. No minuto seguinte, foi a vez de Edson Carioca soltar uma bomba de fora da área e também carimbar o poste de Lucas Arcanjo.
A insistência, porém, foi recompensada. Aos 45 minutos, Shaylon encontrou Edson Carioca, que bateu bonito para decretar o 2 a 2. O Mirassol ainda quase virou no último lance com Chico Kim, mas a bola passou raspando a trave.
Com o resultado, as equipes somam um ponto na tabela do Brasileirão. Na próxima rodada, o Mirassol permanece em casa para receber o Botafogo, enquanto o Vitória joga contra o Cruzeiro no Barradão.