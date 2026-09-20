A derrota do Botafogo para o Mirassol, pela 28ª rodada do Brasileirão 2026, marcou a estreia de Hakim Ziyech com a camisa do Glorioso. No entanto, apesar do momento positivo, o meia-atacante marroquino revelou não estar bem fisicamente.

“Venho de um período diferente, estava em férias. Aqui, a temporada ainda está rolando. Faz um tempo que não jogo mais minutos”, avaliou Ziyech, em entrevosta pós-jogo aos canais Premier. “Não estou 100% ainda, mas estou no caminho. Para mim, é o mais importante.”

Apesar de não ter registrado gols ou assistência nesse primeiro momento, o marroquino criou duas boas oportunidades, uma para e outra para Medina, além ser bloqueado após belo drible sobre um marcador na grande área.

“É desapontante. Viemos aqui para vencer. No primeiro tempo já foi difícil, pois eles fizeram dois gols. Nós temos que fazer mais. Não foi o suficiente”, desabafou.

Ziyech foi contratado junto ao Wydad Casablanca. Ele também possui passagens por Heerenveen, Twente, Ajax, Chelsea, Galatasaray e Al-Duhail, além de ter disputado as Copa do Mundo de 2028 e 2022 por Marrocos.