Após a derrota do São Paulo por 3 a 2 diante do Bahia na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior analisou os problemas defensivos da equipe. Todos os gols sofridos na partida tiveram origem em jogadas aéreas, sendo dois de cabeça.

O que disse o Dorival sobre as falhas na bola parada?

O comandante são-paulino classificou as desatenções no setor defensivo como uma falha coletiva que custou pontos ao clube ao longo da competição nacional.

“É um erro nosso, um erro coletivo, e nós temos a obrigação de corrigir. Isso nos tirou pontos importantes ao longo da competição. Bolas paradas nos minaram em várias partidas e, mais uma vez, aconteceu. É lamentável, porque é o que mais treinamos, preparamos e nos preocupamos em corrigir”, afirmou Dorival.

Como Dorival avaliou a postura e a concentração do elenco?

Dorival Júnior também refutou a hipótese de que o revés estivesse ligado à montagem tática, direcionando a responsabilidade para o nível de atenção e competitividade dos atletas durante os noventa minutos.

“Tático não é, porque finalizamos muito bem o primeiro tempo e iniciamos muito bem o segundo. Não é parte tática. Isso é nível de concentração, atenção, preparação. Temos que ter consciência do que o jogo pede. Nossa postura ela foi moldada dentro da própria partida, assim como na partida anterior”, completou o treinador são-paulino.

Agora, o São Paulo encara o Corinthians em clássico que será disputado na Vila Belmiro, já que o Morumbi está sendo usado para um show. Dorival acredita que a postura do elenco foi positiva, mesmo com os erros de marcação e afirmou após o jogo na Fonte Nova que o compromtimento tem que ser repetido em todos os jogos.

“Acho que todos os jogos encaramos desta forma. Às vezes, a nossa reação deixa a desejar em algumas circunstâncias, situações, mas, de modo geral, não posso reclamar dessa equipe. Sempre foi valente, lutou, se entrega até o último momento. Tivemos dificuldades ao longo do ano, nunca escondemos, também não usamos como muleta. Ao contrário, nos dedicamos dentro do clube para que as coisas acontecessem”, finalizou Dorival.