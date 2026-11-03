O São Paulo confirmou o desfalque do meio-campista Marcos Antônio para o clássico contra o Corinthians nesta quarta-feira, dia 4, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O atleta não se recuperou de dores no tornozelo direito e está vetado para o confronto.

Tratamento médico e evolução física de Marcos Antônio

De acordo com o ge, o jogador vinha atuando no sacrifício após sofrer uma pancada na região em partida diante do Santos. A situação clínica se agravou após novo choque contra o Mirassol.

Fora também do jogo anterior contra o Bahia, o meia cumpriu rotina intensiva de recuperação no CT da Barra Funda, mas não reuniu condições físicas seguras para voltar a campo.

Opções da comissão técnica para o clássico

Sem Marcos Antônio, a comissão técnica tricolor ajusta as alternativas no elenco para preencher a vaga no meio-campo. A delegação são-paulina encerrou a preparação tática antes da viagem rumo a Santos. O mando de campo foi deslocado para a Vila Belmiro, no litoral paulista, em razão da sequência de shows no Morumbis.

O São Paulo é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro com 43 pontos somados. Do outro lado, o Corinthians luta contra o rebaixamento e é o 17º na tabela, com 36 pontos.