O atacante Bukayo Saka desfalcará o Arsenal por mais quatro semanas devido a uma lesão na coxa. A confirmação foi dada pelo técnico Mikel Arteta em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 20, antes da partida contra o Newcastle.

Arteta explicou a situação clínica do atleta inglês e confirmou que o tempo total estimado de afastamento é de cerca de dois meses, com metade do processo já concluído.

“Fizemos outro teste, ele está evoluindo muito bem, mas parece que será uma lesão de cerca de oito semanas, mais ou menos. Acho que ele está em quatro [semanas] no momento, então ainda vai demorar um pouco para ele voltar ao time”, afirmou.

Saka sofreu a lesão muscular ainda na etapa inicial da partida contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, em outubro. Com a atualização fornecida pela comissão técnica, a expectativa é de que o jogador esteja apto a voltar a campo em meados de dezembro.

Impacto no elenco dos Gunners

Além de Saka, o departamento médico do Arsenal monitora outros atletas do elenco. O meio-campista Martín Zubimendi também é desfalque confirmado para as próximas partidas após sofrer um problema muscular na coxa durante o período com a seleção espanhola.

Por outro lado, o zagueiro William Saliba concluiu a recuperação de um incômodo nas costas e recebeu liberação médica para voltar a ser relacionado no duelo diante do Newcastle United.