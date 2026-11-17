O ex-meio-campista e defensor Peter Storey morreu aos 81 anos em um hospital na Inglaterra, cercado por familiares, após um breve período de enfermidade. A confirmação do falecimento foi divulgada pelo Arsenal, equipe pela qual ele se consagrou entre as décadas de 1960 e 1970.

Storey foi peça fundamental no elenco comandado pelo técnico Bertie Mee que conquistou a dobradinha nacional na temporada 1970/71, faturando o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra na mesma temporada. Um dos episódios mais marcantes de sua passagem ocorreu na semifinal da copa contra o Stoke City, quando ele marcou nos acréscimos para empatar o confronto e forçar o jogo de desempate rumo ao título.

Storey acumulou 501 jogos oficiais pelo time de Londres entre 1965 e 1977. O número o mantém como o oitavo jogador com mais partidas disputadas na história do clube. Ele também conquistou a Taça das Cidades com Feiras em 1970 e defendeu a seleção inglesa em 19 ocasiões entre 1971 e 1973. O atleta ainda teve rápida passagem pelo Fulham antes da aposentadoria.

Em nota oficial, o Arsenal lamentou a perda e informou que prestará homenagem no dia 24 de novembro, na partida contra o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões.