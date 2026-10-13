O Arsenal confirmou seu favoritismo e venceu o Lille por 3 a 0 nesta terça-feira, 13 no Estádio Emirates, em Londres, pela segunda rodada da Champions League.

Após um primeiro tempo sem gols, a equipe comandada por Mikel Arteta construiu o placar na etapa final, impulsionada pelas alterações no segundo tempo, e garantiu mais três pontos na fase da liga.

Domínio inglês e placar zerado no início

O cenário da partida foi de controle absoluto dos donos da casa. O Arsenal terminou o jogo com 59% de posse de bola e 14 finalizações totais, contra apenas três do Lille. No primeiro tempo, no entanto, a superioridade não se refletiu no placar.

O time francês, armado no 4-2-3-1 pelo técnico Davide Ancelotti, não conseguiu acertar o alvo em nenhuma oportunidade durante os 90 minutos, deixando o goleiro David Raya sem registrar defesas. Do outro lado, Berke Özer precisou trabalhar e terminou a partida com cinco intervenções.

Sete minutos decisivos e brilho dos reservas

A resistência do Lille foi quebrada aos 19 minutos do segundo tempo quando Jurriën Timber abriu o placar para o Arsenal após assistência de Noni Madueke. Logo no minuto seguinte, Arteta promoveu uma mudança tripla que liquidou o confronto.

Bukayo Saka, Kai Havertz e Martin Odegaard entraram em campo. Aos 22 minutos, Saka serviu Eberechi Eze, que ampliou para 2 a 0. Aos 26, foi a vez de Saka deixar o seu, aproveitando o passe de Havertz para fechar a conta em 3 a 0.

Com o resultado, o Arsenal chega a seis pontos em dois jogos na Champions League e está em terceiro lugar. Já o Lille amargou sua segunda derrota no torneio e segue zerado.

O Arsenal volta a campo no domingo, 18, contra o Nottingham Forest, pelo Campeonato Inglês. O Lille joga no sábado, contra o Brest, pelo Campeonato Francês. Na quarta-feira, 21, ambos retornam à competição europeia: os ingleses visitam o Bayern de Munique, enquanto os franceses recebem o Galatasaray.