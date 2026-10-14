O técnico do Barcelona, Hansi Flick, não poupou elogios a Lamine Yamal após a vitória da equipe espanhola por 4 a 1 sobre o Galatasaray, no RAMS Park, em Istambul, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira, 13. O treinador destacou a capacidade técnica e a influência direta do camisa 19 na construção do placar.

Em entrevista coletiva divulgada pelo jornal AS, o comandante alemão valorizou o papel do jovem atleta no sistema ofensivo. “Lamine não marcou, mas deu o passe final para dois dos gols e foi excelente. Ele é um jogador incrível e muito importante para nós”, afirmou Hansi Flick.

O treinador do clube catalão também ressaltou a regularidade demonstrada pelo jogador em todos os trabalhos diários. “Lamine faz coisas surpreendentes, incríveis. Ele faz coisas no treino que depois é capaz de fazer nos jogos. Eu sei que todo mundo assiste ao Lamine, e isso é normal porque ele é um jogador extraordinário”, completou Flick.

Como foi o desempenho do Barcelona na partida

Mesmo após a equipe da casa abrir o placar na Turquia, o Barcelona buscou o empate ainda na etapa inicial e consolidou a goleada no segundo tempo. Yamal controlou o ritmo das principais investidas ofensivas, serviu os companheiros com passes decisivos e terminou eleito oficialmente o melhor em campo pela Uefa.

O espanhol chegou a quatro assistências na atual edição da competição europeia. O resultado elástico manteve o aproveitamento positivo da equipe catalã, que segue invicta e com sequência consistente de vitórias na temporada.