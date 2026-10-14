O atacante Vinicius Jr., do Real Madrid, foi punido pelo Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol com quatro jogos de suspensão em competições nacionais após ter sido expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal no último sábado, 10. A decisão afasta o jogador brasileiro do clássico diante do Barcelona, marcado para o dia 25 de outubro no Camp Nou e válido por La Liga.
O comitê dividiu a sanção em dois blocos de duas partidas: as duas primeiras foram aplicadas por conduta violenta, por ter puxado o cabelo do meia Nathan Saliba; as outras duas foram atribuídas a protestos ofensivos contra o árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos. O lance em questão acarretou a anulação de um gol do atacante após revisão na cabine do VAR.
O gancho tira o atacante dos próximos quatro compromissos do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol: Sevilla, Barcelona, Racing Santander e Valencia.
A punição restringe-se exclusivamente ao território espanhol. Dessa forma, o atleta permanece liberado para atuar normalmente nas partidas do clube pela fase da liga da Liga dos Campeões. Ele será titular nesta quarta-feira, 14, contra a Roma.