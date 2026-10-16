O futebol espanhol viveu uma semana extraordinária nas competições europeias, com os cinco representantes da LaLiga conquistando vitórias na segunda rodada da Champions League.

Pela primeira vez, cinco clubes espanhóis venceram na mesma rodada da competição continental. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal e Real Betis superaram adversários da Itália, Inglaterra, Turquia e Portugal.

Ao longo das duas noites de futebol europeu, os cinco clubes somaram 15 pontos, marcaram 16 gols e sofreram sete, protagonizando atuações impressionantes e viradas dramáticas.

A sequência começou na terça-feira, com Barcelona, Atlético de Madrid e Villarreal conquistando vitórias. Na quarta-feira, Real Madrid e Real Betis completaram a rodada perfeita.

Barcelona protagoniza grande virada em Istambul

O Barcelona manteve seu forte início de temporada com uma convincente vitória por 4 a 1 sobre o Galatasaray, fora de casa.

A equipe de Hansi Flick saiu atrás no primeiro tempo, mas reagiu com João Cancelo antes do intervalo. Gols de Fermín López, Anthony Gordon e Karim Adeyemi garantiram uma expressiva vitória como visitante.

Lamine Yamal voltou a se destacar, com duas assistências, enquanto o Barcelona demonstrou sua qualidade ofensiva e capacidade de reagir sob pressão em um dos ambientes mais desafiadores do futebol europeu.

Atlético de Madrid supera o United no Metropolitano

O Atlético de Madrid conquistou uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United, no Riyadh Air Metropolitano.

A equipe de Diego Simeone começou da melhor maneira possível, com Pablo Barrios abrindo o placar logo no primeiro minuto. Os donos da casa mantiveram sua organização defensiva durante toda a partida, enquanto a missão do Manchester United ficou ainda mais difícil após a expulsão de Leny Yoro.

Ademola Lookman confirmou a vitória no segundo tempo, garantindo três pontos valiosos para o Atlético diante de um dos clubes mais tradicionais do futebol inglês.

Villarreal vira sobre o Napoli

O Villarreal CF completou a sequência perfeita dos clubes espanhóis na terça-feira com uma vitória por 3 a 1, de virada, sobre o Napoli, no Estadio de la Cerámica.

Apesar de sofrer um gol de Amir Rrahmani logo no início, o Submarino Amarelo reagiu rapidamente e mudou o rumo da partida. Georges Mikautadze empatou, antes de Santiago Mouriño colocar a equipe da casa em vantagem poucos minutos depois.

Tani Oluwaseyi marcou o terceiro gol nos minutos finais, garantindo a primeira vitória do Villarreal nesta edição da Champions League e encerrando uma sequência de sete derrotas consecutivas na competição.

Real Madrid vira de forma impressionante em Roma

A quarta-feira reservou uma das partidas mais dramáticas da rodada. O Real Madrid saiu perdendo por 3 a 1, mas venceu a AS Roma por 4 a 3, no Stadio Olimpico.

A sete minutos do fim, a equipe comandada por José Mourinho parecia caminhar para a derrota. No entanto, Carlos Espí diminuiu a desvantagem, antes de Endrick marcar de cabeça e empatar a partida.

Antonio Rüdiger completou a virada extraordinária com uma finalização acrobática nos instantes finais, garantindo uma vitória memorável para o Real Madrid fora de casa.

Os três gols marcados nos minutos finais tiveram origem em cobranças de escanteio de Arda Güler, destacando o papel decisivo do internacional turco na reação impressionante que garantiu ao Real Madrid sua segunda vitória na Champions League nesta temporada.

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Betis fecha a semana perfeita contra o Porto

O Real Betis protagonizou o capítulo final de uma semana memorável ao vencer o FC Porto por 3 a 2, no estádio La Cartuja.

A equipe andaluza abriu o placar com Abde Ezzalzouli, mas o Porto reagiu com gols de Gabri Veiga e Samu Aghehowa, virando o confronto.

O Betis não desistiu e voltou a empatar com Cucho Hernández. Na sequência, Isco converteu um pênalti decisivo, completando a virada e garantindo os três pontos.

O resultado acrescentou mais uma noite europeia memorável ao retorno do Betis à Champions League, concluindo uma rodada perfeita para o futebol espanhol.

Uma semana memorável para o futebol espanhol

Da atuação ofensiva do Barcelona em Istambul ao desempenho sólido do Atlético em Madri, passando pela virada do Villarreal contra o Napoli e pelas vitórias dramáticas de Real Madrid e Real Betis nos minutos finais, os cinco clubes demonstraram diferentes maneiras de competir e vencer no mais alto nível.

Cinco equipes, cinco vitórias, 15 pontos e 16 gols. Além do feito coletivo, a segunda rodada destacou a profundidade e a competitividade do futebol espanhol, com os cinco representantes da LaLiga contribuindo para um capítulo memorável da história da UEFA Champions League.