O Galatasaray recebe o Liverpool nesta terça-feira, 10, às 14h45 (de Brasília), no Rams Park, em Istambul, na Turquia. A partida de ida é válida pelas oitavas de final da UEFA Champions League 2025/26 e promete fortes emoções em um dos estádios mais temidos da Europa.

Caminhos opostos até as oitavas

As equipes chegam a esta fase do mata-mata por rotas distintas, reflexo do novo formato da competição. O time inglês garantiu sua vaga de forma direta ao terminar a fase de liga na terceira posição, somando 18 pontos com um retrospecto imponente de seis vitórias e apenas duas derrotas.

Já a equipe turca encerrou a primeira etapa no 20º lugar, com 10 pontos (três vitórias, um empate e quatro derrotas). Por conta disso, precisou disputar uma fase extra de playoffs, na qual superou a Juventus para se classificar e manter vivo o sonho europeu.

Expectativas e retrospecto recente

A imprensa e as casas de apostas apontam um claro favoritismo para o Liverpool, mesmo atuando fora de casa. A expectativa é que a equipe comandada por Arne Slot tente impor seu estilo de jogo intenso e vertical desde os primeiros minutos para construir um resultado positivo e decidir a vaga com mais tranquilidade no jogo de volta, em Anfield.

Por outro lado, o Galatasaray se apega ao excelente retrospecto recente contra o adversário. Na fase de liga desta mesma edição do torneio, os turcos venceram os ingleses por 1 a 0 em Istambul. O time do técnico Okan Buruk aposta novamente na força de sua fanática torcida e no fator casa para pressionar os visitantes e levar uma vantagem para a Inglaterra.

Onde assistir

Os torcedores que quiserem acompanhar cada lance deste grande confronto poderão assistir à transmissão ao vivo pela TNT, na TV por assinatura, e pelo serviço de streaming HBO Max.