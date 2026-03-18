A chegada do técnico Álvaro Arbeloa ao Real Madrid, em janeiro de 2026, marcou uma virada na temporada de Vini Jr.. De acordo com o site ge, o atacante triplicou sua média de gols, saindo de 0,21 por jogo com Xabi Alonso para 0,6 por partida com Arbeloa. Além disso, o brasileiro assumiu o protagonismo absoluto no mata-mata da Champions League, sendo responsável por quatro das oito bolas na rede do Real nesta fase, conforme relembrou o portal.
Números de Vini Jr.: Xabi Alonso x Arbeloa
- Xabi Alonso – 0,21 gols por jogo – 7 gols em 33 jogos
- Arbeloa – 0,6 gols por jogo – 9 gols em 15 jogos
Desempenho decisivo contra o Manchester City
O auge desta nova fase ocorreu nas oitavas de final da Champions League. O Real Madrid eliminou o Manchester City com um placar agregado de 5 a 1, consolidado após a vitória por 2 a 1 no jogo de volta nesta terça-feira, 17, no Etihad Stadium.
Na partida em Manchester, Vini Jr. marcou os dois gols da vitória merengue: o primeiro em cobrança de pênalti aos 22 minutos e o segundo nos acréscimos. Com este desempenho, o atacante atingiu a marca de 16 gols em fases eliminatórias do torneio continental.
Recordes históricos na competição
Além de garantir a classificação, o brasileiro consolidou seu nome na história da Champions League. Vini Jr. chegou a 34 gols no torneio continental e se igualou a Gerd Müller, maior artilheiro da história do Bayern de Munique. Agora, o brasileiro se aproxima de Ferenc Púskas, que colocou 36 bolas na rede pelo Real Madrid na competição.
Números de Vini Jr. na temporada 2025/26
- 42 partidas
- 15 gols
- 9 assistências