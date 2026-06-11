O árbitro da Somália Omar Abdulkadir Artan, que foi impedido de entrar nos Estados Unidos para trabalhar na Copa do Mundo 2026, vai apitar a Supercopa europeia. A Uefa anunciou a escalação do somali para a partida entre PSG e Aston Villa, no dia 12 de agosto.

Artan, que possuía um visto válido, foi barrado pelas autoridades de imigração dos EUA ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Miami. Após a negativa, ele foi forçado a retornar à Turquia, onde havia feito uma escala.

A Fifa, em comunicado oficial, disse que não está envolvida nos processos de imigração dos países-anfitriões, incluindo a análise e a concessão de vistos. A decisão final sobre a entrada de indivíduos cabe ao governo do país organizador.

A Supercopa europeia é um troféu disputado entre os vencedores da Champions League e a Europa League. Nesta temporada, os vencedores europeus são PSG e Aston Villa.

Árbitro quebra silêncio

Em entrevista ao The New York Times, o árbitro contou como foi a negativa de sua entrada nos Estados Unidos. “Estou muito, muito desapontado. Sou apenas um árbitro tentando realizar meu sonho, o maior sonho da minha vida, que era apitar em uma Copa do Mundo. Eu tinha a documentação correta e tudo mais. Tinha o visto certo. Acho que eles (Estados Unidos) têm um problema com o meu país (Somália)”